Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12.5 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da polis ekiplerince İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi.

Şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 700 adet extacy hap, 1310 adet sentetik ecza, 220 gram metamfetamin, 66,59 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Çalışmalarda ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı