Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait adresleri belirledi. Şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 383 adet sentetik hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.B. ve U.D., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN