Haberler

Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araçlarında toplam 1400 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi tutuklandı. Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araçlarında uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kutlukent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. (28) ile E.Ö. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. ve E.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Açıklanması an meselesi! İşte adayların sonuçları öğreneceği adres