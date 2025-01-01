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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1500 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1500 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Atakum ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın motosikletinde ve ikametinde yaptığı aramada 1500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın motosikleti ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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