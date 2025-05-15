Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 680 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 680 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 bin 680 adet sentetik ecza ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 15 bin 680 adet sentetik ecza ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 bin 680 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde müşterek NARVAS uygulaması düzenlendi. Bir şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 15 bin 680 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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