Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheliye adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada C.A.'nın (57) kullandığı ikamette 1134 adet sentetik ecza hap ile 17 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı