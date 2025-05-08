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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir evde 11 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. M.S. isimli şahısın uyuşturucu madde imal ettiği ortaya çıktı.

Samsun'da iklimlendirme sistemi kurulan evde 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırmada M.S. (36) isimli şahsın piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, iklimlendirme sistemi ile ekili 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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