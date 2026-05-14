Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım ve Canik ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1521 adet sentetik ecza, 83,18 gram sentetik kannabinoid, 22 gram metamfetamin, 18,95 gram kokain ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı