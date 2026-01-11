Haberler

Tekkeköy'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tekkeköy'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, 1 şüpheli tutuklanırken, 1300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından şüpheliye ait ikamette arama gerçekleştirildi.

İkamette yapılan aramalarda toplam bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza