Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Güncelleme:
Samsun'da yapılan narkotik denetimlerinde durdurulan araçta 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili suçlamalarla gözaltına alındı.

Samsun'da araçta 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde durdurulan araçtaki K.S. (23) ve F.Ş. (28) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

500

