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Samsun'da şüpheli valiz paniği

Samsun'da şüpheli valiz paniği
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İlkadım ilçesinde kaldırımda sahipsiz valiz gören esnaf polise haber verdi. Yapılan incelemede kadın kıyafetleri bulundu, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımda unutulan valiz çevrede paniğe yol açtı.

Olay, Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süre sahibinin gelmediği valizi fark eden esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş valizi açarak kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizde yaptıkları incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Kadın kıyafetleri bulunduğu öğrenilen valiz, ilgili birimlere teslim edilmek üzere olay yerinden kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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