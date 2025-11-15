Haberler

Samsun'da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Turgay Erol Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Samsun'da Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Turgay Erol, ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Erol, evli ve 2 çocuk babasıydı. Cenaze namazı 16 Kasım'da Hasköy Mezarlığı'nda düzenlenecek.

Samsun'da görev yapan bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sabah saatlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Turgay Erol (50) geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Turgay Erol, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmen, sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Öğretmenin cenazesi 16 Kasım pazar günü Canik ilçesindeki Hasköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
