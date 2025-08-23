Samsun'da Tüp Patlaması: 3 Yaralı

Samsun'da Tüp Patlaması: 3 Yaralı
Güncelleme:
Bafra’da bir evde meydana gelen tüp patlamasında Hakan Hacıoğlu ağır yaralanırken, diğer iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Taşköprü Mahallesi Orta Sokak Celal Ağa Çıkmazı'nda saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı ve yangın çıktı. Patlamada evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Evin büyük zarar gördüğü patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
