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Samsun'da Tüfekle Yaralanan Genç Tutuklandı

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Samsun'da tartıştığı ağabeyine tüfekle ateş açarken kazara kendisini de yaralayan genç, mahkemece tutuklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç, ifade vererek cezaevine gönderildi.

Kazara abisi ve kendini tüfekle yaralayan genç tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evlerinde ağabeyi ile tartışıp tüfekle ateş açınca kazara hem abisini hem de kendisini yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.K.tartıştığı ağabeyi G.K.'ye kızarak yere doğru tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sekerek kazara hem H.İ.K.'nin hem de G.K.'nin ayağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan H.İ.K. tedavi altına alınırken, G.K. kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan G.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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