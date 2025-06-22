Samsun'da Traktörden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da Traktörden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, eşiyle tarladan dönerken traktörden düşen 3 çocuk annesi Merve Diktaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Samsun'da tarladan dönerken eşinin idaresindeki traktörden düşerek ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Diktaş, eşi Orhan Veysel Diktaş'ın idaresindeki traktörle tarladan dönerken traktörün tekeri çukura girip zıpladı. Traktörde bulunan Merve Diktaş (31) yere düşerek ağır yaralandı. 3 çocuk annesi Diktaş, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Merve Diktaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diktaş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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