Devrilen traktörün genç sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 20 yaşındaki Berat Köse hayatını kaybetti. Kaza, kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi ve genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü Berat Köse (20) devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından ağır yaralı çıkarılan Köse, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin yarın Büyüklü Merkez Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
