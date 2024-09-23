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Samsun'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Samsun'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı. İbrahim Uçan'ın kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karadeniz'e çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ölümden dönerek hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Sebze Hali önünde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Uçan idaresindeki 55 ANS 918 plakalı hafif ticari araç, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Karadeniz'e çarptı. Kazada yaralanan Mustafa Karadeniz, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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