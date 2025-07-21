Samsun'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı

Samsun'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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