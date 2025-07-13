Samsun'da Trafik Kazası: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı

Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyılduzı Mahallesi İlkadım Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Mustafa Özdemir idaresindeki 59 ZG 184 plakalı kamyon viyadük yol ayrımındaki plastik dubaya çarpıp yola savrulup İstanbul'dan Ordu Fatsa'ya giden Kadir Ceylan yönetimindeki 34 HKN 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN