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Samsun'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı. Olay yerinde ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Kökten (28) idaresindeki 33 B 7007 otomobil, Necati Şahin (58) yönetimindeki 55 AOY 68 hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobildeki Havva Kökten, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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