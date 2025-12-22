Haberler

Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Kazaya, yola aniden çıkan manda hayvanı sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda saat 07.30 sıralarında, Yukarı Elma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür Can Gezen idaresindeki 57 ABG 585 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Samsun yönüne seyir halindeyken yolun sağ şeridine aniden çıkan manda hayvanına çarptı.

Aynı istikamette seyreden Bayram Can Koşar yönetimindeki 34 NFZ 593 plakalı 2017 model Fiat otomobil de aynı manda hayvanına çarptı. Bu sırada arkadan gelen Erkan Kuruoğlu idaresindeki 37 PD 801 plakalı 2005 model Fiat kamyonet, 34 NFZ 593 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 3 araç karışırken, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 34 NFZ 593 sürücüsü Bayram Can Koşar (26) araçta yolcu olarak bulunan Alime Özdemir Koşar (25) 37 PD 801 sürücüsü Erkan Kuruoğlu (25) ve yolcu Erdoğan Kuruoğlu (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
