Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ordu- Samsun Devlet Karayolu'nun 74. kilometresindeki Evci Mevkii'nde meydana geldi. Ünye'den Terme istikametine seyreden Emre Öztürk'ün idaresindeki 28 EF 800 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücü Emre Öztürk ile yolcular Melike Özata, Rabia Arslan Öztürk ve Adem Duru Öztürk ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa