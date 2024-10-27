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Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Fatma Kahya ve yolcu kızı ile diğer araçta bulunan Gülşah Karsu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Fatma Kahya idaresindeki süsücü 55 ANN 928 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir eden Günay Karsu yönetimindeki 06 BIY 886 pkakalı otomobile ve ardından da yolun solundaki bariyere çarptı. Kazada ataç sürücüsü Fatma Kahya, kızı Feyzanur Kahya ve diğer araçta bulunan Gülşah Karsu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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