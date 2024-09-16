Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ergen idaresindeki 60 TA 475plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Ergen ile Pınar Ergen ve Hasan Ergen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN