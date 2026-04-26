Samsun'da trafik kazası: 3 ağır yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Samsun-Ankara karayolunun 59. kilometresi Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak'tan Havza istikametine seyir eden Yunus Emre Güngör (28) idaresindeki 19 ABV 617 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı