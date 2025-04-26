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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önündeki araca arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir otomobilin, önündeki otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çevre Yolu üzeri otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki 55 GN 793 plakalı otomobil, önündeki H.K.'nın kullandığı 55 AKR 967 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.S. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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