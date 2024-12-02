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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'da sık kazaların yaşandığı 23 Nisan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışma anı kamerada

Aynı yerde yine kaza: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da sürekli kaza yaşanan caddede yine trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki sabah saat 07.55'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Türkmen'in kullandığı 55 ACS 308 plakalı otomobil ile Merve Macit Akın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yoldan çıkıp boş tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Merve Macit Akın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde sürekli kaza meydana geldiği belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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