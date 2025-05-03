Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı ve 3 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu'nda meydana geldi. Şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 25 yaşındaki Merve Turhal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Yusuf Emre A. (25), Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K. (25) yaralandı.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, kazayı ilk etapta Yusuf Emre A.'nın yaptığı öne sürüldü. Ancak jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda aracı Kubilay Sezer'in kullandığı tespit edildi. Kazaya ilişkin yanıltıcı ifade verdikleri belirlenen Yusuf Emre A., Adnan Akkurt ve Kubilay Sezer gözaltına alındı.

Yaralılardan Yusuf Emre A. ve Kubilay S. ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan Müge K. ve Nesmina K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN