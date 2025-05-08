Samsun'da Trafik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Denetim Yapıldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'Bir Kural, Bir Ömür' temasıyla gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülere trafik kurallarının önemi anlatıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" temasıyla trafik denetimi yapıldı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Fen Lisesi Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimde, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala ve Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih Yediyıldız da yer aldı.
Denetimlerde, sürücülere trafik kurallarının önemi anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Trafik güvenliğinin hayat kurtaran bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşlar trafik kurallarına uymaya teşvik edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa