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Samsun'da Trafik Haftası Etkinlikleri: 'Bir Kural, Bir Ömür'

Samsun'da Trafik Haftası Etkinlikleri: 'Bir Kural, Bir Ömür'
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Alaçam'da düzenlenen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, sürücülere trafik bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları ve alkollü araç kullanımı gibi konulara dikkat çekildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, hafta boyunca sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik bilincinin artırılması amacıyla yapılan uygulamalarda, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması, cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımı gibi konularda sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Bafra Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktalarında sürücülerle birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, trafik kurallarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıtıldı, vatandaşlara güvenli sürüş davranışları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca şehir merkezlerinde kurulan stantlarda çocuklara yönelik trafik eğitimi etkinlikleri düzenlenirken, okul çevreleri, yaya geçitleri ve yoğun kavşaklarda hem denetim hem de bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Yetkililer, Trafik Haftası boyunca gerçekleştirilen bu çalışmaların, yıl boyu sürecek trafik güvenliği uygulamaları için önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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