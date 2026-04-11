Samsun'da tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde tırın tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Zeytinli Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan 55 FH 869 plakalı tırın sürücüsü Recep Ali Karaaslan (54), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı