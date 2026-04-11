Haberler

Samsun'da tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

Samsun'da tır tarlaya uçtu: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir tırın direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tırın tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Zeytinli Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan 55 FH 869 plakalı tırın sürücüsü Recep Ali Karaaslan (54), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

