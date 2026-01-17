Samsun'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde tır ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu üzerindeki Hamamayağı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ramazan Koca yönetimindeki 19 ABT 843 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, o esnada kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Yadigar Demiral (50) idaresindeki 58 TF 953 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjde bulunan yön tabelası direğine çarparak durabildi. Kazayı tır sürücüsü yara almadan atlatırken, kamyonet sürücüsü Yadigar Demiral ile araçta yolcu olarak bulunan Sema Demirel (47) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN