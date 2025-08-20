Samsun'da Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 6 Yaralı

Samsun'da Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 6 Yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör, virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Asarcık ilçesinden Amasya Suluova'ya patates söküm işçilerini götüren A.Y. yönetimindeki 55 EZ 448 plakalı traktör, Ladik-Suluova yolu Derinöz mevkiinde virajı alamayarak dereye uçtu. Kaza sırasında römorkta bulunan 6 işçi etrafa savrularak yaralandı. Olay yerine Suluova ve Ladik'ten sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suluova ve Ladik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
