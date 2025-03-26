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Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 130 Sikke Ele Geçirildi

Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 130 Sikke Ele Geçirildi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri, Y.B. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 130 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu Y.B. (56) isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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