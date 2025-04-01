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Samsun'da Tansiyon Hastası Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Samsun'da Tansiyon Hastası Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde tansiyon hastası Gökhan Zengin, evinin 3. katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zengin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da evlerinin 3. katındaki balkondan düşen tansiyon hastası bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tansiyon hastası olduğunu öğrenilen Gökhan Zengin (50), evlerinin 3. katındaki balkona hava almak için çıktı. Gökhan Zengin yere düştü. Ağır yaralanan Zengin, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan Zengin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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