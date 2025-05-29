Samsun'da Taciz İddiasıyla Tutuklama

Samsun'da Taciz İddiasıyla Tutuklama
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Samsun'da bir kadın, misafirliğe gelen akrabası tarafından elle taciz edildiğini iddia etti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Evine misafirliğe gittiği kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (30), konuşmak amacıyla akrabası D.K.'nin evine gitti. Ancak burada H.Ö.'nün D.K.'ye elle tacizde bulunduğu öne sürüldü. D.K., kendisine sarılan şahsın elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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