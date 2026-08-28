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Tekkeköy'de SUV-otomobil çarpışması: 2 yaralı

Tekkeköy'de SUV-otomobil çarpışması: 2 yaralı
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek S. yönetimindeki 41 EA 053 plakalı Chery marka SUV araç, Atalay Y. idaresindeki 16 TV 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden SUV araç, yol kenarındaki demir bariyere, ardından da orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüleri Melek S. ile Atalay Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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