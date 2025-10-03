Samsun'da Şüpheli Ölüm: İki Kişi Tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde şüpheli ölüm olayıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında ölen kişinin eniştesinin de bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Erdoğan Melek (56), eniştesi Murtaza Sağır'ın (63) 55 ABM 351 plakalı kamyonetinde ölü bulundu. Sağır, 112'yi arayarak kayınbiraderini Kaleboğazı mevkisinde hareketsiz halde bulduğunu, aracıyla hastaneye götürmek için yola çıktığını söyledi. Ambulans ekipleriyle buluşulduğunda Melek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası savcı ve jandarma inceleme yaptı. Melek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Vücudunda kırıklar tespit edilmesi üzerine ölüm şüpheli bulundu.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı araştırmada olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Enişte Murtaza Sağır ve traktör sürücüsü Şenol Türkyılmaz gözaltına alındı. İfadesinde olayı anlatan Sağır, "Yıkılmış eski köprünün demirlerini almak için çalışma yapıyorduk. Traktörle çekilen demiri bağlayan ip koptu. Erdoğan Melek demirin altında kaldı" dedi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Sağır ve Türkyılmaz'ı tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi. - SAMSUN