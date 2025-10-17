Haberler

Samsun'da Suç Örgütü Davasında Ceza Yağdı

Samsun'da Suç Örgütü Davasında Ceza Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 29'u tutuklu 70 sanığın yargılandığı suç örgütü davasında, mahkeme çeşitli suçlardan ağır cezalar verdi. Örgüt yöneticileri, tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 29'u tutuklu 70 sanığın yargılandığı suç örgütü davasında ceza yağdı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü 18 yaşından küçük toplam 70 kişi hakkında, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, tasarlayarak öldürme, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve örgüt kapsamında işlenen çeşitli suçlardan dava açıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda 15-16-17 Ekim 2025 tarihlerinde duruşmaları yapılan davada, 29'u tutuklu 70 sanığın yargılaması tamamlandı.

Örgüt yöneticilerine ağırlaştırılmış ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında örgüt yöneticisi oldukları kabul edilen K.A. ve H.A'yı "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 30 yıl hapis ve adli para cezasına mahkum etti. Ayrıca çeşitli suçlardan 6 ay ile 4 yıl arasında değişen ek hapis cezalarına hükmedildi.

Örgüte üye olmak suçundan 17 sanık ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında 1 yıl 8 ay ile 2 yıl 6 ay arasında hapis kararı verildi. Tasarlayarak adam öldürme suçundan 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet ve 1 suça sürüklenen çocuğa 23 yıl hapis cezası verildi. Uyuşturucu ticareti suçundan 34 sanığa 5 ile 30 yıl arası, 1 suça sürüklenen çocuğa ise 6 yıl 8 ay hapis cezası kararlaştırıldı. Mala zarar verme, tehdit, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan bazı sanıklara 6 ay ile 1 yıl 9 ay arasında değişen cezalar verildi.

Örgüte üye olmak suçundan yargılanan 2 polis memuru, bu suçtan beraat ederken, görevini kötüye kullanmaktan 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 44 sanık ve 2 suça sürüklenen çocuk örgüte üyelik suçundan beraat etti.

6 sanık aldıkları cezalar ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan 2 sanık hakkında tutuklama, 3 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca 15 sanığın hükümle birlikte tutukluluklarının devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Evlilik teklifinin böylesi görülmedi! Yaptığına yapacağına pişman oldu
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı

Kadınlar dikkat! Saçını kuaförde yıkattı, hayatının hatasını yaptı
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.