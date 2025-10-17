Samsun'da Suç Örgütü Davasında Ceza Yağdı

Samsun'da 29'u tutuklu 70 sanığın yargılandığı suç örgütü davasında ceza yağdı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü 18 yaşından küçük toplam 70 kişi hakkında, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, tasarlayarak öldürme, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve örgüt kapsamında işlenen çeşitli suçlardan dava açıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda 15-16-17 Ekim 2025 tarihlerinde duruşmaları yapılan davada, 29'u tutuklu 70 sanığın yargılaması tamamlandı.

Örgüt yöneticilerine ağırlaştırılmış ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında örgüt yöneticisi oldukları kabul edilen K.A. ve H.A'yı "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 30 yıl hapis ve adli para cezasına mahkum etti. Ayrıca çeşitli suçlardan 6 ay ile 4 yıl arasında değişen ek hapis cezalarına hükmedildi.

Örgüte üye olmak suçundan 17 sanık ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında 1 yıl 8 ay ile 2 yıl 6 ay arasında hapis kararı verildi. Tasarlayarak adam öldürme suçundan 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet ve 1 suça sürüklenen çocuğa 23 yıl hapis cezası verildi. Uyuşturucu ticareti suçundan 34 sanığa 5 ile 30 yıl arası, 1 suça sürüklenen çocuğa ise 6 yıl 8 ay hapis cezası kararlaştırıldı. Mala zarar verme, tehdit, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan bazı sanıklara 6 ay ile 1 yıl 9 ay arasında değişen cezalar verildi.

Örgüte üye olmak suçundan yargılanan 2 polis memuru, bu suçtan beraat ederken, görevini kötüye kullanmaktan 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 44 sanık ve 2 suça sürüklenen çocuk örgüte üyelik suçundan beraat etti.

6 sanık aldıkları cezalar ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan 2 sanık hakkında tutuklama, 3 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca 15 sanığın hükümle birlikte tutukluluklarının devamına karar verildi. - SAMSUN