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Samsun'da SRC Sınavında 'Joker' Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da SRC Sınavında 'Joker' Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'da SRC belgesi sınavında başkası yerine giren 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Samsun'da SRC sınavına "Joker" diye tabir edilen başkasının yerine sınava giren 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ticari maksatla araç kullanmak için gerekli olan SRC belgesi sınavında, farklı bir ilden gelerek başkalarının yerine sınava giren ve "Joker" olarak tabir edilen 4 kişi, sınav esnasında polis tarafından suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan A.P. (39), H.K. (25), A.K. (27) ve A.T. (18) isimli şahıslar hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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