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Samsun'da Sosyal Medyada Silahla Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Sosyal Medyada Silahla Ateş Açan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sosyal medyada tabancayla ateş açtığı görüntüleri paylaşan E.S. (32), polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da tabancayla ateş açtığı görüntüyü sosyal medyada paylaşan bir kişi, polisin takibi sonucu silah ve uyuşturucu hapla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinde ikamet eden ve sosyal medyada silahla ateş ettiği görüntüleri yayılan E.S. (32), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sanal Devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet 9x19 mm çapında tabanca mermisi, 69 adet dolu av tüfeği kartuşu ve 61 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.S. ile birlikte ikamette bulunan D.S. de gözaltına alınarak her ikisi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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