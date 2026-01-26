Haberler

Sosyal medyadan "Beni yakalayamazsınız" diye bekçi ve polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

Samsun'da sosyal medya üzerinden polis ve bekçilere hakaret eden 24 yaşındaki kadın, 5 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli olarak yakalandı. Hakkında 'tehdit' suçundan ceza bulunan kadının, 19 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Samsun'da sosyal medya üzerinden polis ve bekçilere hakaret ederek "Beni yakalayamazsınız" sözleriyle meydan okuyan, hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki kadın yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K. (24) adlı kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.30 sıralarında yakalandı. Genç kadının yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

