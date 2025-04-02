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Samsun'da Sorumsuz Sürücü Trafiği Felç Etti

Samsun'da Sorumsuz Sürücü Trafiği Felç Etti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sürücü, aracını yol ortasına bırakıp gitmesiyle trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Diğer sürücüler, sorumsuz davranışa tepki gösterdi.

Samsun'da sorumsuz bir sürücü aracını yol ortasına bırakıp gitti. Yoldan geçemeyen diğer sürücüler bu duruma tepki gösterdi.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Orhaniye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, 55 MA 0344 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari aracı yol ortasına bırakarak gitti. Aracın bırakılması ile yol trafiğe kapandı. Bir süre sonra, yol ortasına bırakılan aracın arkasında uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca gelmeyen araç sürücüsü, yoldan geçemeyen diğer sürücüleri çileden çıkardı. 15 dakika sonra gelen araç sürücüsüne diğer sürücüler tepki göstererek, "Buraya araç mı bırakılır, hiç mi aklın yok" şeklinde tepki gösterdi.

Sorumsuz sürücünün aracını çekmesiyle trafik normale döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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