Soba evi yaktı, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde, yalnız yaşayan 79 yaşındaki Hediye Öztürk, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, evde tek başına yaşayan yaşlı kadının evinde meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürebildi.

Olay, Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak'ta bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan ve ileri derecede Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 79 yaşındaki Hediye Öztürk'e ait evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yapılan incelemede, Hediye Öztürk'ün evin yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
