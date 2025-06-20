Samsun'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Samsun'da silahlı yağma suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.U., Canik ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 11 buçuk yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da silahlı yağma suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "silahlı yağma" suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. Canik ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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