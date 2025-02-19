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Samsun'da Silahlı Tehdit ve Yağmaya Teşebbüs: Şahıs Tutuklandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir kişiyi silahla tehdit ettiği ve cep telefonunu kırdığı iddia edilen H.Ç., tutuklandı. Olayın ardından polise teslim edilen silah, H.Ç.'nin gözaltına alınmasına neden oldu.

Samsun'da bir kişiyi silahla tehdit edip cep telefonunu kırdığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece yağmaya teşebbüs ve tehdit suçlarından tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'nin konuşmak için M.M.'yi iş yerinin arkasına çağırıp tabancayla ayağına doğru ateş etmeye kalktığı ve silah tutukluk yapınca cep telefonunu kırdığını ileri sürdü. M.M., silahı H.Ç.'nin elinden alarak polise teslim ederken, olay yerinden kaçan H.Ç. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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