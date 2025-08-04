Samsun'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Öldü, Saldırgan Kayboldu

Samsun'da evinde tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi Konakören'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol A. (41) kendi evinde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Taner Deniz ve Tarık Acar'a silahla ateş etti. Şahıslar hayatını kaybederken, silahlı saldırgan olaydan sonra kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN