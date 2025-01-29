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Samsun'da Silahlı Saldırı: Eski Ortak Tutuklandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: Eski Ortak Tutuklandı
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Samsun'da nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi ve oğlu Osman Tüfekçi, eski ortakları Halit S. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Halit S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da nakliyat şirketi sahibi eski ortağı ile oğluna silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45) kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit S.'nin (59) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanarak kanlar içinde kalan baba-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit S., Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Halis S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Halit S. hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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