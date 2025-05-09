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Samsun'da Silahlı Saldırı: Aile Hedef Alındı, Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Silahlı Saldırı: Aile Hedef Alındı, Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir evde meydana gelen silahlı saldırıda bir aileden 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili şüpheliler, husumetli oldukları aileyle tartışma sonrası silah çekerek kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırgan çift adliyeye götürüldü.

Samsun'da anne, baba ve oğullarını vuran karı-koca adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da evlerinde bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametlerinde F.S.'nin silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. ile oğulları Ö.F.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ve olay sırasında yanında bulunan eşi M.S.motosiklet ile kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili F.S. ile eşi M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.S. ile M.S.'nin "araç alım-satımı" yüzünden aralarında husumet bulunan B.B.'nin konuşmak için evine gittikleri, burada çıkan tartışmada ev sahiplerini tabancayla vurup kaçtıkları ortaya çıktı. Silahlı saldırıda sol ayak ve kasık bölgesinden vurulan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.B. adlı kadının sol kasık bölgesinden, oğulları Ö.F.B.'nin de sol dizinden vurulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

7 suç kaydı bulunan F.S. ile eşi M.S., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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