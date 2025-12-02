Haberler

Samsun'da Silahlı Saldırı: 7 Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde bir silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Saldırının pazar günü motosikletle gelen saldırganlar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Samsun'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. 4 motosikletle olay yerine gelen saldırganların 2 ayrı tabancayla ateş açması sonucu Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç. (18) yaralandı. Saldırıda yaralanan 2 genç, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği belirlendi.

Polis, yaptığı araştırmada silahlı saldırı olayına 1'i yaşı 18'den küçük, 7 kişinin karıştığını tespit etti. Kavganın devamı olarak olay yerine 4 motosiklet ile gelen saldırganların silahlı saldırı düzenleyip kaçtıkları ortaya çıktı. Olaya karışan E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulanması tamamlanan 6 kişi ile çocuk polisindeki işlemleri tamamlanan 1 çocuk ile birlikte toplam 7 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
